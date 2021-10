Autoteile-Diebe bauen Katalysatoren in Bensheim-Auerbach und Viernheim aus

Kriminalität. Auf Katalysatoren hatten es Autoteile-Diebe in Bensheim-Auerbach und Viernheim abgesehen. Der Gesamtschaden ist mindestens über 700 Euro hoch. Für den Diebstahl hatten sich die Täter zwei ältere Fahrzeugmodelle ausgeguckt, wie die Polizei berichtet.

In Bensheim-Auerbach wurde in der Ernst-Pasque-Straße an einem VW Polo geschraubt. Die Tatzeit war zwischen Sonntagabend (17.10.), 22 Uhr und Montagmorgen (18.10.), 7.45 Uhr.

Über mehrere Tage blieb der Diebstahl des Autoteils in Viernheim unentdeckt. Ein BMW des Typs 320 parkte zwischen dem 13. und den 16. Oktober in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße. Nachdem das Auto gestartet wurde, ist das Fehlen des Katalysators aufgefallen.

Das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim ermittelt in beiden Fällen. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0.

