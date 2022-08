Autos in Lorsch und Heppenheim beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim/Lorsch. Mehrere Autos sind in der vergangenen Woche in Heppenheim und Lorsch beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag ein in der Heppenheimer Weserstraße geparkter schwarzer Mercedes Kombi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Lorsch beschädigte zwischen Donnerstag und Freitag ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen BMW der 3er Reihe. Dieser war in der Kolpingstra0e am Fahrbahnrand abgestellt. Die Reparatur wird etwa 1500 Euro kosten, da das Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde.

Die beiden Vorfälle hängen nicht miteinander zusammen. Hinweise nimmt die Polizei und der Tel. 06252/7060 entgegen.