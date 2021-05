Automatenaufbruch gescheitert

Wald-Michelbach. An der Verriegelung eines Zigarettenautomaten mussten sich Kriminelle an Pfingstmontag in Wald-Michelbach geschlagen geben. Auch andere Versuche, den Automat zu knacken, der an der Hauswand einer Gaststätte an der Obergasse angebracht ist, führten nach Polizeiangaben nicht zum Erfolg. Ohne Beute trollten sich die Täter. Wegen des versuchten Diebstahls ermittelt jetzt die Polizei, die für die Tatzeit zwischen 17 und 22.10 Uhr noch Zeugen sucht. Die Ermittler in Wald-Michelbach (K 41) sind telefonisch unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu erreichen.

