Südhessen. Zu einem Autokorso für ein Autokorso für einen „windkraftfreien Odenwald“ hatte Udo Bergfeld aus dem Wald-Michelbacher Ortsteil Siedelsbrunn am Freitag vor der Kommunalwahl angerufen.

AdUnit urban-intext1

Der Autokorso habe in Coronazeiten einen hygienekonformen wichtigen Beitrag gegen die nach Einschätzung der Aktivisten „verfehlte Energiewende“ geleistet, erläutert Bergfeld, der bereits weit über 100 Demos in Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Heppenheim und Wald-Michelbach organisierte.

Rund 30 Fahrzeuge in wechselnder Besetzung über Teilstrecken starteten vom Parkplatz Sommerrodelbahn auf der Kreidacher Höhe in Wald-Michelbach zu einer friedlichen Protestfahrt.

Der Autokorso für ein windkraftfreies führte quer durch den hessischen Odenwald bis zum Amtssitz des Ministerpräsidenten Volker Bouffier und den von Tarek Al Wazir und Priska Hinz in Wiesbaden geleiteten Wirtschafts- und Umwelt-Ministerien. Verbunden war der Autokorso mit der Forderung an die Politik, „endlich und unverzüglich die Energiewende-Politik in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen“, heißt es in einer von Udo Bergfeld versandten Pressemitteilung

AdUnit urban-intext2

Der Beitrag der Windenergie liege im Moment bei etwa drei Prozent des Gesamtenergiebedarfs, sagt Udo Bergfeld: „Zahlen, die sich nur auf den Stromverbrauch beziehen, vermitteln ein falsches Bild, denn entscheidend für die Ziele einer Dekarbonisierung der Energieerzeugung ist allein der Primärenergieverbrauch. Strom macht neben Mobilität sowie Haus- und Prozesswärme davon nur etwa ein Fünftel aus.“ red