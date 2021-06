Autofahrer verletzte Fußgänger

Darmstadt. Am Donnerstag kam es gegen 14.15 Uhr im Pulverhäuserweg in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, fuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug vermutlich über den Gehweg und stieß mit einem dort laufenden Fußgänger zusammen, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Autofahrer in Richtung Heimstättenweg.

Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen silbernen oder grauen Volkswagen. Der Autofahrer konnte als eine 50 bis 60 Jahre alte, männliche Person mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Zudem soll der Autofahrer kurze, graue Haare haben.

Das 2. Polizeirevier Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich durch Zeugen weitere Hinweise auf den Autofahrer zu erhalten. Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151 / 969 - 3710 jederzeit erreichbar.