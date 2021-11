Autofahrer stößt gegen geparktes Auto und verletzt einen Menschen schwer

Odenwald. Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagabend (12.11.) in Bad König (Odenwaldkreis) gegen ein geparktes Auto geprallt und hat dadurch einen 46-Jährigen schwer verletzt. Der 46-Jährige habe auf der Fahrerseite zwischen den beiden geöffneten Türen seines Autos gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Aufprall sei er gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Unfallverursacher ließ sein Auto demnach an der Unfallstelle stehen und flüchtete zu Fuß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12 000 Euro.

