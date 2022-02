Autofahrer raste mit 125 km/h durch 70-km/h-Zone

Odenwald. Am Donnerstagabend (17.02.), in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 45 am sogenannten "Höchster Rondell" im Odenwald. Von 637 gemessenen Fahrzeugen waren 151 zu schnell unterwegs. 99 Wagenlenker erwartet nun ein Verwarnungsgeld. 52 Fahrerinnen und Fahrer müssen neben einem Bußgeld zusätzlich mit Punkten in Flensburg rechnen, weil sie mehr als 20 km/h zu schnell waren. Darunter waren vier Verkehrsteilnehmer, die die Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h sogar um mehr als 40 Stundenkilometer überschritten. Ihnen drohen nun zudem Fahrverbote. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 125 "Sachen" auf dem Tacho. Ihn erwarten 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

