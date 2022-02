Autofahrer mit zwei Promille aus dem Verkehr gezogen

Auerbach. Ein 55 Jahre alter Autofahrer wurde am Dienstagabend von einer verständigten Polizeistreife mit über zwei Promille auf dem Gelände einer Tankstelle in Auerbach kontrolliert.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Für das bevorstehende Strafverfahren erfolgte zudem eine Blutentnahme. Mit einem anderen Autofahrer geriet der 55-Jährige gegen 19 Uhr in Streit. Dabei fiel auf, dass er Alkohol getrunken hatte.

