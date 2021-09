Autofahrer in Bensheim beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Bensheim. Der Fahrer eines schwarzen Alfa Romeos hat am Montag um 21.15 Uhr in Bensheim nach Polizeiangaben mit seinem Wagen mehrer geparkte Autos beschädigt.

Aus Fahrtrichtung Hunsrückstraße kommend, fuhr er durch die Knodener Straße, Hügelstraße, in den Wingertsweg und die Friedhofstraße. Dort bog er nach links in die Heidelberger Straße Richtung Heppenheim ab.

Auf dieser Strecke beschädigte der Fahrer mehrere geparkte Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von mehr als 10 000 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum schwarzen Alfa Romeo, der im Frontbereich stark beschädigt sein muss, und zum Fahrer nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

