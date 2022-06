Südhessen. In Groß-Gerau hat ein 45-Jähriger eine 17 Jahre alte Fußgängerin mit seinem Wagen angefahren und schwer verletzt. Die junge Frau wurde nach der Kollision auf der Bundesstraße 44 am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Ein Unfallgutachter sei beauftragt worden.

