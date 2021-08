Autofahrer bei Unfall auf der A 67 lebensgefährlich verletzt

Rhein-Main. Schwerste Verletzungen erlitt der Fahrer eines Sportwagens am Sonntagmittag (9.08.) um 12 Uhr auf der BAB 67 kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck von Darmstadt kommend, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfallhergang beteiligt. Der 64-jährige Mann aus dem Landkreis Böblingen schleuderte unter die rechten Schutzplanken und kam in der Böschung zum Endstand. Hierbei zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Sein Pkw wurde bei dem Unfall sehr stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca.

60.000 EUR. Besondere Erwähnung soll nach Aussage der Polizei die Hilfsbereitschaft anderer Verkehrsteilnehmer finden, die direkt nach dem Unfall Erste Hilfe leisteten.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren