Frankfurt/Main. Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Frankfurt schwer verletzt worden. Der Mann habe am Freitagabend zu einem Wendemanöver über die Schienen angesetzt, als sein Wagen von der Straßenbahn erfasst wurde, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. In der Straßenbahn sei niemand verletzt worden, hieß es. Rettungskräfte bargen den Autofahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.

