Autoaufbrecher lösen Alarm in der Bensheimer Rheinstraße aus

Bensheim. Ohne Beute flohen am Sonntag Autoaufbrecher in der Rheinstraße, Bereich Kinzigstraße. Die Kriminellen hatten sich einen Transporter ausgesucht. Mit massiver Gewalt versuchten sie die seitliche Schiebetür aufzubrechen. Dabei wurde neben der Tür auch der Fahrzeugrahmen erheblich beschädigt.

Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 5000 Euro. Die Tür blieb jedoch zu. Durch den Aufbruchsversuch lösten die Täter gegen 3.20 Uhr den Alarm des gesicherten Fahrzeugs aus und verschwanden.

Für die weiteren Ermittlungen und Zeugenhinweise sind Beamte des Kommissariats 21/22 in Heppenheim zuständig: Telefon: 06252 / 7060.

