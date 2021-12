Auto- und Radverkehr an der gesprengten Salzbachbrücke läuft wieder

Rhein-Main. Der Verkehr auf der Bundesstraße 263 an der gesprengten Autobahnbrücke über das Salzbachtal in Wiesbaden läuft wieder. Am Montag sei die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stadtmitte freigegeben worden, teilte die Autobahn GmbH mit. Von Dienstag an soll der Verkehr dann auch - zunächst auf einer Fahrspur - stadtauswärts wieder rollen dürfen. Von Donnerstag an solle es an der B263 dann keine Einschränkungen mehr geben. Für den Radverkehr sind bereits zum Wochenstart beide Richtungen frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 300 Meter lange Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 war einsturzgefährdet und musste daher für den Verkehr gesperrt werden, bevor sie Anfang November gesprengt wurde. Monatelang waren die unter der Brücke hindurchführende B263 sowie die Bahnstrecke zum Wiesbadener Hauptbahnhof nicht passierbar. Die A66 gilt als eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen im Rhein-Main-Gebiet. Der Bahnverkehr darf voraussichtlich kurz vor Weihnachten wieder rollen.

Matthias Hannappel von der Niederlassung West der Autobahn GmbH kündigte an, Ende des ersten Quartals 2022 den Bauzeitenplan für die neue Salzbachtalbrücke vorstellen zu wollen.