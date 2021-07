Auto schleudert über Leitplanke / Frau und zwei Kinder verletzt

Darmstadt-Dieburg. Eine 37-Jährige und ihre zwei Kinder sind bei einem Unfall im Landkreis Darmstadt-Dieburg verletzt worden. Ein Polizeisprecher konnte am Dienstag zunächst keine Angaben zur Schwere der Verletzungen machen. Die Frau war mit ihren beiden zwei Monate und zwei Jahre alten Kindern am Montagabend auf der B 45 unterwegs, als ihr Wagen in Höhe Münster-Breitefeld aus zunächst nicht eindeutig geklärter Ursache von der Straße abkam. Das Auto schleuderte über eine Leitplanke und blieb in der Böschung auf dem Dach liegen, wo die Frau sich und ihre Kinder befreien konnte. Alle drei kamen in Krankenhäuser.

