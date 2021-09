Auto-Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Rimbach. Ein an der Kleiststraße in Rimbach geparkter blauer Opel rückte am Donnerstagmittag (9.9.) gegen 14.15 Uhr in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und gelangten auf diese Weise in den Innenraum. Hieraus entwendeten sie eine Handtasche und ein Ladekabel. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute. Insgesamt wird der Schaden auf zirka 550 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

