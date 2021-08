Auto rast auf der A5 in Tankstelle

Gräfenhausen. Ein Auto ist am Montagmorgen an der Raststätte Gräfenhausen Ost auf der Autobahn 5 gegen eine Zapfanlage gefahren und in Brand geraten. Der zunächst unbekannte Fahrer des Wagens starb bei dem Unfall, wie die Polizei in Darmstadt berichtete.

Auch mehrere Zapfsäulen und ein weiteres Fahrzeug hätten Feuer gefangen. Die Feuerwehr war im Einsatz, Rauch war weithin zu sehen. Warum das Fahrzeug gegen die Tankanlage bei Weiterstadt krachte, sei noch unklar. Laut einer Zeugenaussage soll es mit hoher Geschwindigkeit dagegen gefahren sein, wie ein Sprecher weiter berichtete. Die Autobahn 5 musste zunächst in Richtung Norden für die Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Gegen 9 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an, das Feuer hatte sich bis auf das Dach der Tankstelle ausgebreitet. Durch das Kogeln entstand eine starke Rauchentwicklung. Das Dach ist nach Angaben der Polizei einsturzgefährdet.

Abhängig vom Brandgeschehen und der Rauchentwicklung wird der Verkehr über die beiden linken Fahrspuren zeitweise an der Tank- und Rastanlage vorbeigeleitet. Allerdings kann es auch immer wieder zu einer Vollsperrung kommen. Der Verkehr staut sich bis zum Darmstädter Kreuz zurück.

Es wird empfohlen, frühzeitig ab dem Viernheimer Dreieck über die A 67 zum Mönchhof-Dreieck und dann über die A 3 nach Frankfurt oder ab Weiterstadt über die B 42 zur A 67 den Stau zu umfahren. Allerdings geht es mittlerweile auch zwischen Groß-Gerau und Rüsselsheim-Ost auf der A 67 auf sieben Kilometern nur stockend voran, weil viele den Stau auf der A 5 Richtung Darmstadt umfahren. dr/dpa