Auto mit Lastwagen auf der A67 bei Groß-Gerau kollidiert

Groß-Gerau. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist die Autobahn 67 zwischen Groß-Gerau und Büttelborn in südlicher Fahrtrichtung in der Nacht auf Montag zeitweise voll gesperrt worden. Nach rund drei Stunden wurde die linke Fahrspur am frühen Morgen wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Der rechte Fahrstreifen sei noch etwas länger blockiert gewesen, sagte ein Sprecher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 26 Jahre alter Fahrer habe mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache einen Lastwagen touchiert und infolge der Kollision die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann, bei dem es laut Polizei Anzeichen auf Drogenkonsum gegeben haben soll, sei mit seinem Wagen in die rechte Schutzplanke gekracht und habe sich leicht an der Hand verletzt. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

An der Zugmaschine sei bei dem Aufprall der Tank aufgerissen worden. Dadurch wurde die A67 mit circa 100 Litern Treibstoff verunreinigt, welche teilweise auch ins Erdreich neben der Fahrbahn sickerten, hieß es weiter. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 10 000 Euro geschätzt.