Auto im Parkhaus Fehlheimer Straße beschädigt

Bensheim. Am Freitag zwischen 20.30 und 23.30 Uhr kam es im Parkhaus Wilhelmstraße/Fehlheimer Straße auf der Ebene mit der Zufahrt von der Fehlheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbucht einen neben ihm abgestellten weißen Volvo. Am Volvo entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Auto unerlaubt aus dem Parkhaus. Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, sollen sich bei der Polizeistation Bensheim unter Telefon 06251/84680 melden.

