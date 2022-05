Auto durchbricht Bahnschranke in Weinheim

Weinheim. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Bahnübergang Prankelstraße / B3 in Weinheim gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer durchbrach die heruntergelassene Schranke der Linksabbiegerspur der Prankelstraße und fuhr anschließend davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen, wie die Polizei jetzt berichtet.

Die Schleifspuren am Unfallort deuten auf eine Kollision mit einem mittelgroßen bis großen PKW hin, welcher vermutlich aus Richtung B3 kam. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt HInweise unter der Telefonnummer 06201-10030 entgegen.