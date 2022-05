Auto auf der B47 bei Bürstadt überschlagen / Fahrerin leicht verletzt

Bürstadt. Am heutigen Donnerstag (05.) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, gegen 7 Uhr auf der B47 in der Auffahrt von Bürstadt kommend in Richtung Riedrode. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung wurde auf das sich im Grünstreifen liegende Fahrzeug aufmerksam, wie die Polizei berichtet. Eine 22-Jährige Lampertheimerin kam mit ihrem schwarzen Chevrolet Kleinwagen auf bisher noch unbekannte Weise von der Fahrbahn nach rechts ab und überschlug sich, sodass das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde die Frau ins Krankenhaus nach Heppenheim verbracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, welcher sich schätzungsweise auf 7000 bis 100 00EUR beziffert. Außer der Fahrzeugführerin selbst wurde kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

