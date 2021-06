Auto angerempelt und geflüchtet

Lorsch. Am Donnerstag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr wurde in Lorsch und dort in Höhe der Neckarstraße 37 ein geparkter blauer Pkw der Marke Kia, Modell Picanto, angerempelt – im linken, vorderen Bereich wurde das Fahrzeug beschädigt, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen und schreibt: Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte den blauen Kleinwagen und flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von zirka 800 Euro zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

AdUnit urban-intext1