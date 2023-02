Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ehrenamt Auszeichnung für Bergsträßer Retter mit „herausragendem Engagement“

Bergstraße. In jüngster Zeit sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen stark gefordert, denn die Katastrophenmeldungen nehmen kein Ende. In Erinnerung gerufen wurde am Montagabend die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die auch rund 2000 hessische Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten aktiv werden ließen.