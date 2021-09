Ausweichmanöver endete in der Leitplanke

Ober-Ramstadt. Am Mittwoch gegen 22 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Reinheim mit seinem schwarzen Mercedes die Kreisstraße 129 (Mainberg-Chaussee) von Ober-Ramstadt in Richtung Zeilhard. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, kam ihm, eigenen Angaben zufolge, ein silberfarbener Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich er nach rechts aus, wo er gegen die Schutzplanke stieß. Dabei wurden die Schutzplanke sowie der schwarze Mercedes beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Der Fahrer des silberfarbenen Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Ober-Ramstadt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06154/6330-0 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

