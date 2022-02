Ausstellungen

Gemälde und Keramikobjekte

Jugenheim. Über 20 Öl- und Acrylgemälde von Dörte Hartmann sind bis zum 13. März im Alten Rathaus zu sehen. Die Bilder sind laut Pressemitteilung vorwiegend in den beiden Corona-Jahren entstanden. Wanderungen und Ausflüge in der Umgebung hätten die Malerin inspiriert, die Landschaften mit Licht und Schatten in eigener Interpretation festzuhalten. Außerdem gezeigt werden in der Ausstellung Objekte der Keramikerin Burgel Köhler (geöffnet samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr). hol

Arbeiten von Doris Bambach

Auerbach. „Spur“ heißt die aktuelle Ausstellung der Kunstfreunde Bergstraße im Damenbau des Fürstenlagers. Gezeigt werden dort Arbeiten der Malerin und Grafikerin Doris Bambach. Vertreten sind auch ihre Schülerinnen Gabriele Liebner, Barbara Kellner, Ute Rappel und Helga Rummel. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 13. März samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. BILD: hol/BILD: Doris Bambach

