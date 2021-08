Ausstellung zum „Irrweg Pestizide“

Bergstraße. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund (Nabu) Bergstraße präsentiert der BUND-Kreisverband die Ausstellung „Irrweg Pestizide“ vom 5. bis 27. August im Museumszentrum Lorsch (Foyer des Paul-Schnitzer-Saals).

„Auf 13 Tafeln verdeutlichen die Toxikologin Anita Schwaier und die Künstlerin Sybilla Keitel die vielfältigen negativen Folgen des Pestizideinsatzes für Böden, Pflanzen, Insekten, Vögel, Nutztiere und Menschen. Es wird offensichtlich, wie dringlich der Wandel zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft ist. Wie er ohne synthetisch hergestellte Chemikalien gelingen kann, beschreiben die Autorinnen anhand von zehn Strategien des ökologischen Landbaus“, heißt es in der Einladung.

Die Vernissage am 5. August wird vom BUND organisiert, der NABU gestaltet die Finissage am 27. August. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Im Rahmen der Eröffnung wird es im Paul-Schnitzer-Saal eine Podiumsdiskussion mit Willi Billau vom Regionalbauernverband Starkenburg, Bio-Landwirt Karl Bauer und BUND-Kreisvorstandssprecher Herwig Winter geben. Für beide Termine ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an bund.bergstrasse@bund.net oder per Telefon unter 06252 / 5189. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Museumszentrums (dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr) besichtigt werden. red