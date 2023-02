Ausstellung über Wolken mit Bildern von Gerhard Richter

Bad Homburg. Das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg zeigt von diesem Sonntag an Wolkenbilder - von berühmten Malern wie Gerhard Richter bis zu internetbasierten Kunstwerken aus der elektronischen Datenwolke. Die Ausstellung ist bis 13. August zu sehen.

14 Künstlerinnen und Künstler böten "verschiedene Sichtweisen auf den Himmel", kündigte das Museum an: Wolken seien zum Beispiel Sinnbild für Bewegung, Weite, Freiheit, Leichtigkeit, Energie aber auch ein Indikator für Wetter und Klima. Die Ausstellung will zeigen, "wie vielfältig und neugierig Künstler seit Ende der 60er Jahre diesen Blick in den Himmel von unten nach oben, aus der Luft und aus dem All künstlerisch abbilden".

Die vier Bilder von Richter stammen aus den Jahren 1968 bis 1979. Die weiteren Kunstwerke sind jüngeren Datums. Zu sehen sind Malerei, Zeichnung, Skulptur, Fotografie, Installationen, Videokunst und internetbasierte "Cloud Art".