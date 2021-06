Ausstellung im Naturschutzzentrum

Bergstraße. „RaumZeit – die Zeit läuft. (Un)Natürliche Realitäten“ ist der Titel einer Ausstellung, die am Sonntag (20.) im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) eröffnet wird. Manfred Diel aus Einhausen und seine Enkelin Nela zeigen Bilder, „die den Nerv der Zeit treffen“ – so heißt es in einer Ankündigung. Und weiter: „Sie faszinieren und machen gleichzeitig nachdenklich. Die Natur hat keine Lobby. Der Künstler gibt Pflanzen und Tieren eine Stimme.“

Inspiriert wurde Manfred Diel durch seine Enkelin Nela, die den Großvater aufforderte, mit Acrylfarben zu experimentieren. Beide arbeiten zusammen, motivieren und inspirieren sich gegenseitig, aber jeder hat seinen eigenen Stil. Einige der Werke des Einhäusers tragen Namen wie „Uhu hinter Gitter“, „Leben aus der Tube“ oder „Feindliche Übernahme“.

Manfred Diel ist im Naturschutzzentrum Bergstraße kein Unbekannter. Die pädagogische Leiterin Veronika Lindmayer spricht von einer „guten Geschäftsbeziehung. Für ihn gibt es keine Probleme, sondern immer eine Lösung, und sein Humor war stets ansteckend.“ Für Manfred und Nela Diel ist die Ausstellung im NZB eine Premiere. Schon jetzt sei geplant, so Lindmayer, Teile davon mit Werken anderer Künstler zu einer Wanderausstellung zusammenzufügen.

Die Vernissage am Sonntag (20.), 14 Uhr, findet unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Ein kleiner Imbiss mit Fingerfood passend zum Thema ist vorbereitet. Die Ausstellung ist voraussichtlich bis zum 18. Juli zu sehen. gs

