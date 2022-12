Außenspiegel an drei Autos in Bensheim beschädigt

Bensheim. An drei in der Gartenstraße geparkten Fahrzeugen haben Unbekannte am Samstag (10.), in der Zeit zwischen 14.30 und 18.45 Uhr, die Außenspiegel beschädigt. Die Spiegel wurden von den Vandalen offenbar abgetreten oder abgeschlagen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern nimmt die Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

