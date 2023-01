Auslöser für Linienbus-Brand vermutlich technischer Defekt

Frankfurt. Beim Brand eines Linienbusses im Frankfurter Stadtteil Höchst ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ursache des Feuers am Freitagabend sei vermutlich ein technischer Defekt an dem Fahrzeug gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Busfahrer habe den Brand bemerkt und den Bus gestoppt, so dass sowohl die Fahrgäste als auch er selbst rechtzeitig aussteigen konnten, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten. Durch das Feuer wurden auch eine Ampelanlage sowie die Fassade eines Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen, verletzt wurde niemand. Wie hoch genau der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar, er dürfte aber über 100 000 Euro liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1