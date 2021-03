Bergstraße. Zu den Gewinnern des Georg-Salvamoser-Preises, einem der höchstdotierten Umweltpreise Deutschlands, gehören in diesem Jahr auch die „Klimalotsen“ aus dem Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB), die den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis „Junge Energie“ erhalten, weil sie zinslose Darlehen für nachhaltige Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern vergeben. Der mit 10 000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den Freiburger Mobilfunkanbieter WEtell, der den Emissionen aus der Netzinfrastruktur 100 Prozent Solarstrom entgegensetzt. Zwei weitere Preise (jeweils 5000 Euro) gehen an die Bürger-Energie Berlin, die sich für eine genossenschaftliche Bürgerbeteiligung am Berliner Stromnetz engagiert, sowie an die Firma Consolar, die einen neuartigen Solarkollektor entwickelt hat, der Strom und Wärme gleichzeitig liefert.

Zu den Klimalotsen erklärt die Jury: „Mit der Idee des Geldverleihens unterstützen die Klimalotsen konkrete Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern. Durch den direkten Bezug zu den Darlehensnehmern wird nicht nur das Bewusstsein für ökologische Themen geschärft, die Jugendlichen lernen auch Projekte zu bewerten, abzuwägen und finanzielle Entscheidungen zu treffen.“

Die von der Stadt Freiburg und der Georg-Salvamoser-Stiftung ausgelobten Umweltpreise werden am Sonntag, 21. März, ab 17 Uhr im Rahmen einer Livestream-Veranstaltung überreicht (www.infreiburgzuhause.de). Moderator der Feier ist der Journalist und Buchautor Franz Alt. red