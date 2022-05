Ausgelassene Stimmung bei der Bergsträßer Weinlagenwanderung

Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Durststrecke endlich vorbei: Am Vormittag des Maifeiertages fiel der Startschuss für die 33. Bergsträßer Weinlagenwanderung. Endlich - so dürften sich viele Fans der beliebten Veranstaltung gedacht haben. Entsprechend war bereits gegen Mittag viel los auf der 22 Kilometer langen Strecke. Traditionell ist insbesondere der Abschnitt zwischen Kirchberg und Fürstenlager in Auerbach ein Anziehungspunkt für die Besucher. Die Stimmung war fröhlich und ausgelassen - auch beim Weinbauverband, der froh ist, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wieder über die Bühne gehen konnte. Nach einem regnerischen Samstag waren die die klimatischen Bedingungen für eine Wanderung durch die Weinberge am Sonntag gut - immer mal wieder kam die Sonne durch und es blieb trocken. Alle Infos zum Thema gibt es in der morgigen Ausgabe. red

