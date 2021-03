  Ausflüge in den Zoo und ins Schloss

Na, habt ihr mal wieder Lust darauf, durch einen Tierpark zu schlendern und die Tiere dort zu beobachten? Oder wollt ihr euch mal wieder ein echtes Schloss oder eine Burg aus der Nähe anschauen? Wenn ja, dann hab’ ich gute Nachrichten für euch!

Seit dieser Woche ist das in Hessen nämlich wieder möglich. Das bedeutet, dass wir wieder Ausflüge in Museen, zu Schlössern, Burgen und in Gedenkstätten machen können, in den Tierpark, Zoo oder botanischen Garten gehen können. Darum, was jetzt bei uns wieder möglich ist, geht es heute auf unserer Lorsch- und unseren Bensheim-Seiten.

Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wird das alles nicht ganz so ablaufen, wie das noch vor Corona möglich war. Zum Beispiel kann man nicht einfach spontan losziehen, sondern muss vorher einen festen Termin vereinbaren und Hygienemaßnahmen beachten, damit sich das Coronavirus möglichst nicht weiter verbreitet. Und auch, wenn wir uns an Regeln halten und weiterhin vorsichtig sein müssen – für uns alle ist es einfach schön, mal ein Stück Freiheit zurückzubekommen.

Das gilt übrigens auch für die Sport-Freunde unter euch: Kinder bis einschließlich 14 Jahre können jetzt wieder auf Sportanlagen im Freien in Gruppen unabhängig von der Personenzahl mit bis zu zwei Trainern Sport treiben, zum Beispiel Fußball, Faustball, Hockey oder auch Rugby. Das gilt aber nur für Kinder und Jugendliche in diesem Alter – für Erwachsene gibt es wieder ganz andere Regeln.

All das war lange Zeit nicht möglich. Umso schöner ist es für viele Bergsträßer, dass sie wieder etwas mehr unternehmen können, gerade an den Wochenenden. Worauf freut ihr euch ganz besonders? Und habt ihr vielleicht schon den ersten Ausflug mit der Familie geplant? Wenn ja, dann ganz viel Spaß dabei! Euer Fred Fuchs ssr