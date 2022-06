Ausbildungs- und Studieninfotag informiert über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region

Darmstadt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause informiert der Ausbildungs- und Studieninfotag am Freitag, 10. Juni, 9 bis 13 Uhr, wieder in Präsenz im Neubau des Darmstädter Berufsschulzentrum Nord über Berufsausbildung und duale Studiengänge in der Region. Mehr als 70 Unternehmen und Institutionen stellen ihre Ausbildungs- und Beratungsangebote vor. Der Premiumpartner SV Darmstadt 98 organisiert ein Torwandschießen auf dem Freigelände. Eine neu entwickelte Webseite bietet bereits vorab Informationen zum Rahmenprogramm und den Ausbildungsangeboten der Unternehmen:

www.infotag-darmstadt.de .

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren