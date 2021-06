Aus Gartenhütte Werkzeug und Geld gestohlem

Griesheim. In der Zeit zwischen Montag und Dienstag haben Diebe ein Grundstück in der Kirchgasse in Griesheim heimgesucht. Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt worden, die ersten Erkenntnissen zufolge einen Gartenzaun durchgeschnitten hatten, das Grundstück betraten, eine Gartenhütte aufbrachen und aus dieser Werkzeuge und Geld entwenden. Mit ihrer Beute flüchteten sie bislang unerkannt. Das Kommissariat 42 in Griesheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 sachdienliche Hinweise entgegen.

