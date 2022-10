Aus einem Halloween-Spaß sollte kein Ernst werden

Bergstraße. Halloween ist ein ursprünglich keltisch-angelsächsisches Fest zum Winteranfang und wird überwiegend in den USA vor Allerheiligen groß gefeiert. Auch hierzulande hat dieser Brauch in den vergangenen Jahren mehr und mehr Freunde gefunden. „Dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden“, betont die Polizei, die jedoch vor überbordendem Übermut warnt.

Mit zum Teil furchterregenden Masken werden auch an diesem Montag wieder viele Kinder auf der Suche nach „Süßem“ durch die Straßen ziehen. Sollte der ein oder andere Hausbewohner keine Süßigkeiten im Hause haben, droht nicht selten „Saures“. Dies ist aber oft ein Grund dafür, dass die Polizei ausrücken muss. Eierwürfe an Hauswände, Farbschmierereien, Böller und andere Ruhestörungen seien nur als Beispiele genannt. Oft gipfelt der Übermut der „kleinen Monster“ dann in Sachbeschädigungen vielfältigster Art. Von Späßen kann hier keine Rede mehr sein. Solche Entgleisungen werden nach Anzeigenerstattung strafrechtlich geahndet.

Die Polizei appelliert daher an die Eltern der Kinder: „Erklären Sie Ihren Kindern, dass der Spaß hier zu weit geht und klären Sie Ihre Kinder über mögliche rechtliche Folgen auf.“ Klar ist auch, dass weder eine Verkleidung noch das Alter vor Konsequenzen schützen. Bei Taten von Kindern unter 14 Jahren werden nämlich die Eltern voll haftbar gemacht. „Wirken Sie auf Ihre Kinder ein, ein friedliches Halloween zu feiern“, appelliert die Polizei.

Wer Halloween feiern möchte, der kann das beispielsweise auf der Burg Frankenstein tun. Dort gibt es Veranstaltungen zum Fest des Grauens noch bis zum 6. November. In Auerbach lädt der Garden of Horror zum Gruseln ein. Und zwar heute und morgen (30.) von 16 bis 20 Uhr. Am Halloween-Montag (31.) geht es ab 16 Uhr auch mit Live-Akteuren los. In Heppenheim steht morgen, zwischen 13 und 18 Uhr, ein verkaufsoffener Halloween-Sonntag für die ganze Familie an. red

Info: Nähere Informationen zu Halloween-Veranstaltungen in der Region gibt es hier https://bit.ly/3NdF3yX