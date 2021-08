„Aus Blühstreifen werden Wüstenstreifen“

Bergstraße. Derzeit wird wieder überall entlang der Autostraßen gemäht. „Für die Pflanzen- und Insektenwelt ist das der Supergau. Warum muß entlang der Landstraßen so oft gemäht werden?“, fragt der Bensheimer Thomas Alpers vom Nabu Meerbachtal in einer Stellungnahme.

Nichts mit Nachhaltigkeit oder Naturschutz hat nach Ansicht des Nabu Meerbachtal die Grünflächenpflege von Kommunen an den Straßenrändern zu tun. © Nabu

Im Zeitalter des globalen Artensterbens dürfe Ordnungsliebe kein Grund mehr für solche Maßnahmen sein. Einzig die Verkehrssicherheit könne als Argument für die artenvernichtenden Pflegemaßnahmen gelten. „Aber sind blühende Seitenstreifen entlang der Straßen wirklich eine Gefahr für Leib und Leben der Autofahrer? Wohl kaum, wenn man nur den Streifen neben der Fahrbahn freihält, der durch die Warnpfosten begrenzt wird, und das ist gerade einmal ein Meter rechts und links der Straße.“ Heute würden aber immer noch bis zu sechs Meter rechts und links der Straßen die Blühstreifen zerstört.

Zerstört deshalb, weil hier nicht gemäht, sondern gemulcht werde. Das seit zwar die preisgünstigste Methode, aber die mit Abstand schlechteste Art, Grünflächenpflege in der Natur zu betreiben. Es sei wissenschaftlich bewiesen, schreibt Thomas Alpers, dass das Mulchen einer Wiese die Zerstörung der kompletten Insektenwelt bedeute, die sich zum Zeitpunkt des Eingriffs dort befindet. Der artenreiche Blühstreifen, der viele Insekten anlockt, gleiche nach dem Mulchen einem Wüstenstreifen ohne Leben.

Pflanzen werden zu Brei zerhackt

Dieser lebensfeindliche Umgang mit der Grünflächenpflege habe nichts mit Nachhaltigkeit oder geschweige denn mit Naturschutz zu tun. Wie der Name schon sage, bedeute Mulchen das Zerhacken der Pflanzen zu einem Brei mit all den Tieren, die an oder in den Pflanzen sind. Man brauche nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass hier kein Insekt überleben könne. Schlimmer noch sei, dass sich der Pflanzenmus schnell zu stickstoffreichem Dünger zersetze und den nährstoffarmen, aber blütenreichen Standort zu einem nährstoffreichen und damit blütenarmen, stickstoffliebenden Brennessel- und Grasstreifen verändere.

Würde der Blühstreifen mit einem Balkenmäher abgeschnitten, würden laut Nabu die Insekten zu 99 Prozent überleben und in den stehengebliebenen Seitenstreifen flüchten. Würde man dann noch das Schnittgut entfernen, erreiche man ein Ausmagern und einen noch höheren Artenreichtum. Es hätte zudem den Vorteil, dass die ausgemagerten Flächen durch das geringere Wachstum nur noch ein Mal im Jahr im Herbst gemäht werden müssten, wenn die Hauptblüte der Blumen abgeschlossen ist. Die Mehrkosten für eine aufwendigere ökologisch schonende Grünflächenpflege wären bei nur einem Pflegegang wohl unwesentlich höher, mutmaßt der Nabu.

Die Zeit, in der Straßenrandstreifen als monotone Rasenflächen dienten, sei vorbei. Man könne es sich nicht mehr erlauben, auf die Randstreifen als artenreiche Biotope zu verzichten, indem sie dann noch mit Steuergelder zu Tode gepflegt würden. Dass die Menge der Insekten um 70 Prozent zurückgegangen sei, liege auch an der fatalen kommunalen Pflege, die kaum ökologisch orientiert sei, weil hier Kosten beim Personal oder bei umweltschonenderen Maschinen gespart werden.

„Wir brauchen nicht auf das Abholzen der Regenwälder zu schauen, wenn wir täglich millionenfach die artenreichen Blühbiotope entlang unserer Straßen kaputtmähen und so dazu beitragen, die Biodiversität mit Füßen zu treten“, heißt es abschließend in der Stellungnahme von Thomas Alpers für den Nabu Meerbachtal. red