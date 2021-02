Bergstraße. Der Kreis Bergstraße hat Aufträge an verschiedene Internetanbieter vergeben, mit dem Ziel, auch die Schulen an das Glasfasernetz anzuschließen, die diese technische Voraussetzung noch nicht erfüllen. 22 Schulen verfügten bereits über solch einen Anschluss, nun sollten auch alle anderen nachfolgen, sagte Landrat Christian Engelhardt in einer Video-Pressekonferenz. Das gehe aber nicht von heute auf morgen, sondern nach und nach: „Es sind Tiefbauarbeiten notwendig, da wird viel gebuddelt.“

Übergangslösungen

AdUnit urban-intext1

Vom Bund und dem Land Hessen werde ein Großteil des Ausbaus aus Steuermitteln gefördert. Das Gesamtvolumen liege bei drei Millionen Euro. Auf eine Aussage darüber, wann die Maßnahmen vollendet sein werden, wollte sich Engelhardt nicht festlegen. Zur Überbrückung seien im Zuge der Corona-Pandemie bei 31 Schulen kurzfristig Bandbreiten von DSL-Anschlüssen verstärkt worden. Für die Schulen, an denen auch das nicht möglich ist, würden derzeit 450 Speedsticks mit LTE-Verbindungen angeschafft.

90 Prozent der Schulen im Kreis seien mittlerweile mit WLan-Acces-Points ausgestattet. Parallel seien über den Digitalpakt Schule 2762 Leih-Endgeräte für Schüler angeschafft worden. 2200 Geräte seien bereits verteilt. Hinzukommen sollen auch 1400 I-Pads, die als Klassensätze für die Nutzung in der Schule vorgesehen sind, wegen der Pandemie aber ebenfalls zunächst verliehen werden sollen. In die Wege geleitet sei über eine Vereinbarung mit dem Land Hessen auch, dass Lehrkräfte Leihgeräte erhalten. Die Auslieferung solle vor Ostern erfolgen.

Verbessert werden solle auch der IT-Support. Dafür seien kürzlich vier neue Stellen geschaffen worden, zudem gebe es eine Kooperation mit einem externen Dienstleister. kbw