Aufruf zur Fahrrad-Demo

Bergstraße. Der Stopp des Flächenverbrauchs durch neue Wohn- und Gewerbegebiete, eine Verkehrswende hin zu mehr und besserem ÖPNV sowie eine ökologische und klimafreundliche Energieversorgung sind Thema und Anlass einer Fahrraddemonstration im Weschnitztal. Dazu lädt der BUND-Kreisverband Bergstraße ein. Abfahrt ist am Samstag (4.) um 11 Uhr in Fürth-Krumbach (Abzweig B 38 Richtung Reichelsheim, gegenüber Gasthaus Rosenhöhe). Die Tour führt entlang der B 38 über Fürth, Rimbach und Mörlenbach nach Birkenau (ca. 12.30 Uhr am Rathaus) und wieder zurück nach Rimbach, wo um ca. 14 Uhr eine Abschlusskundgebung am Marktplatz stattfinden wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterstützt wird die Aktion vom Nabu Kreis Bergstraße, dem BUND Odenwald, dem Regionalbauernverband Starkenburg, dem ADFC, dem Netzwerk Bergstraße Mobil und dem Bündnis Mensch und Natur Rimbach.

Appell an die Kommunen

In einem Aufruf appellieren die Veranstalter an die Kommunen im Wechnitztal, nach dem Vorbild Birkenaus neue Bauflächen abzulehnen und stattdessen die vorhandene Wohnqualität zu fördern. Dazu gehöre ein gut funktionierender ÖPNV. Die Planungen für die Umgehungsstraße Rimbach und Fürth dürften gar nicht erst beginnen, Radwege müssten ausgebaut werden. Energiekonzepte seien zu erstellen sowie Anreize zu schaffen, alle geeigneten Dachflächen sowie Parkplätze etc. im Kreis Bergstraße zur Stromerzeugung zu nutzen. red