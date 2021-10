Aufgepasst, ein toter Winkel!

Vielleicht sind sie euch auf einem Lkw schon einmal aufgefallen: die gelb-roten Sticker mit der Beschriftung „Angles Morts“. Seit dem ersten Januar 2021 müssen die Aufkleber in Frankreich verwendet werden. Sie müssen auf jedem Fahrzeug angebracht werden, das über 3,5 Tonnen wiegt und in einer Innenstadt fahren möchte. Normale Autos wiegen etwa 1,4 Tonnen, sie sind also nicht davon betroffen. Es geht vor allem um Lkw und Busse.

„Angles Morts“ bedeutet auf Deutsch „toter Winkel“. Man bezeichnet damit den Bereich, den Auto-, Lkw- und Busfahrer, trotz ihrer Rückspiegel nicht sehen können. Lkw und Busse sind mit sechs Spiegeln ausgestattet. So ist es den Fahrern und Fahrerinnen möglich, zu sehen, was sich neben dem Fahrzeug abspielt. Nicht sehen können sie, was hinter dem Fahrzeug geschieht, da sie diesen Bereich in keinem der Spiegel sehen könnten. Diesen Bereich nennt man den toten Winkel.

Fred Fuchs © MM

Ein großes Problem dabei besteht vor allem für Fahrradfahrer und Fußgänger, die sich in der Innenstadt rechts neben und hinter dem Lkw bewegen. Will der Lkw rechts abbiegen, der Fahrradfahrer aber weiter geradeaus fahren, hat der Fahrradfahrer Vorfahrt. Das heißt, der Lkw muss warten, bis der Fahrradfahrer vorbeigefahren ist, bevor er abbiegen darf. Aufgrund des toten Winkels kommt es leider häufig vor, dass Lkw-Fahrer die Fahrradfahrer und Fußgänger nicht sehen und es dann zu Unfällen kommt.

Der Aufkleber soll dabei helfen, diese Unfälle zu vermeiden und die Fahrradfahrer und Fußgänger daran erinnern, dass sie sich im toten Winkel befinden. Achtet also immer darauf, dass ihr genügend Abstand zu Lkw und Bussen einhaltet, wenn ihr zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs seid. Bleibt immer auf dem Fahrradweg oder Gehweg, und wartet lieber einen Moment länger, bis der Lkw abgebogen oder weggefahren ist. So seid ihr auf der sicheren Seite und kommt sicher durch den Straßenverkehr an euer Ziel. fw

