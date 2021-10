Auffahrunfall auf der A 5 bei Zwingenberg

Bergstraße. An einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim waren am Freitag in den Mittagsstunden fünf Fahrzeuge beteiligt. Nach Angaben der Autobahnpolizei war es in Höhe der Rastanlage Alsbach auf der linken Fahrspur zu stockendem Verkehr gekommen. Drei Fahrzeuge konnten rechtzeitig abgebremst werden; der nachfolgende vierte Wagen geriet beim Bremsen nach links. Ein fünftes Auto streifte einen Wagen und schob die anderen aufeinander. Eine Person wurde leicht verletzt. Durch die kurzzeitig notwendige Vollsperrung aller Fahrspuren kam es zur Staubildung.

Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B460 zwischen den Heppenheimer Stadtteilen Kirschhausen und Wald-Erlenbach wurde gestern ein 67-jähriger Radfahrer aus Birkenau schwer verletzt. Er wollte gegen 14.30 Uhr die Straße in Höhe der Guldenklinger Höhe überqueren, ein Pkw-Fahrer aus Fürth konnte nicht rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die Bundesstraße musste vorübergehend vollgesperrt werden, unter anderem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. hol/ots