Auffahrunfall auf der A 5 bei Weinheim

Autobahnen. Am Samstagmittag (06.11.) gegen 14.40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Familienvater gemeinsam mit seinen beiden Kindern die A 5 zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Weinheim in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr er auf einen vor ihm fahrenden 23-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Die Beteiligten hatten hierbei Glück im Unglück. Die beiden Kleinkinder, drei Monate und drei Jahre alt, kamen vorsorglich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik, konnten jedoch nach einer kurzen Untersuchung diese unverletzt wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrsteifen gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht.

