Auffahrunfall auf A67 - fünf Verletzte

Viernheim. Fünf Menschen sind am frühen Samstagmorgen gegen 0.20 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der A67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck schwer verletzt worden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis mit seinem Pkw die erste von drei Fahrspuren und fuhr dem vor ihm fahrendem Pkw eines 24-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis ins Heck. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und blieben verkeilt auf dem Standstreifen stehen. Im Pkw des 20-jährigen befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer, im Pkw des 24-jährigen Fahrer befand sich noch eine Beifahrerin – alle Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die A67 für zirka eine Stunde teilweise gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 32.000 Euro

