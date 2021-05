Auf Wiedersehen, Dietmar Funck

Sein erstes Bild, das in einer Tageszeitung veröffentlicht wurde, zeigt ein demoliertes Auto. Der damals 14-jährige Dietmar Funck hat es mit der Kamera seiner Eltern – einer Agfa Clack – am Bensheimer Weg in Heppenheim aufgenommen. Erschienen ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Verkehrsunfalls am 24. Februar 1972 in der damaligen Südhessischen Post (SüPo). Am Sonntag nun, dem 30. Mai, wird der mittlerweile 63-jährige Dietmar Funck seine letzten Fotos für die Zeitung machen – zumindest in seiner Eigenschaft als Fotoredakteur des Bergsträßer Anzeigers: „df“, so sein Kürzel, geht nach über 36 Jahren als festangestellter Fotograf in Rente.

Eigentlich habe er als Teenager den Berufswunsch „Radio- und Fernsehtechniker“ gehabt, denkt Dietmar Funck heute an die Zeit zurück, in der er an defekten Röhrenradios so lange herumschraubte, bis sie wieder funktionierten – doch dann kam der Tag, als sein erstes Bild gedruckt und mit seinem damaligen Kürzel „fu“ versehen vor ihm lag. Da sei klar gewesen: „Ich wollte Zeitungsfotograf werden.“ Dass es überdies fünf Mark als Honorar gab, spornte den Nachwuchs-Journalisten erst recht an.

Das erste Fotolabor richtete sich Dietmar Funck mit geliehener Technik in der Küche seines Elternhauses ein – ohne Frage kein Dauerzustand: „Meine Mutter beschwerte sich über die stinkenden Chemikalien.“ Die Eltern lösten das Problem, indem sie ihrem Sohn zu Weihnachten eine Dunkelkammer im Heizungskeller installierten.

Fotolabor in der Lehrerdusche

Den richtigen Umgang mit Entwicklerlösung, Stoppbad und Fixierer sowie allen weiteren Dunkelkammer-Techniken erlernte Dietmar Funck als Schüler der Konrad-Adenauer-Schule bei Lehrer Peter Gramlich. Der hatte in einer Lehrerdusche der Turnhalle ein Fotolabor eingerichtet und zur Teilnahme an einer Foto-Arbeitsgemeinschaft eingeladen. Dietmar Funck stellte schon damals sein Organisationstalent und seinen Einfallsreichtum unter Beweis: „Wir haben die Eltern fotografiert, ihnen die Fotos verkauft und den Erlös wieder in die Kamera- und Labor-Ausstattung gesteckt.“ Neben Lehrer Gramlich hatte Funck noch einen weiteren Förderer: SüPo-Redakteur Georg Hoffmann unterstützte das journalistische Talent.

Nach der Mittleren Reife wollte Dietmar Funck das Fotografenhandwerk dann von der Pike auf erlernen, doch es war wie verhext: Weit und breit war kein Ausbildungsplatz zu finden. Sein Vater fackelte nicht lange und sprach ein Machtwort: „Er wollte, dass ich etwas Anständiges lerne, und ich musste mich bei der Post, bei der Heppenheimer Stadtverwaltung und beim Landratsamt bewerben.“ Am Ende hatte er drei Zusagen in der Tasche – und entschied sich für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Rathaus der Bergsträßer Kreisstadt. Die Zeitungsfotografie betrieb er einstweilen in seiner Freizeit weiter. „Das hatte ich mir extra in meinem Ausbildungsvertrag genehmigen lassen.“

Absolvent der Leica-Akademie

Bei einem Fototermin in Bensheim lernte Funck im Jahr 1979 dann den damaligen Bensheimer Bürgermeister Georg Stolle kennen. Und der heuerte ihn vom Fleck weg für die Pressestelle in seinem Rathaus an. Neben dem neuen Hauptberuf absolvierte Funck die renommierte Leica-Akademie in Wetzlar, eine Ausbildungsstätte des nicht minder renommierten Kameraherstellers, dessen Produkte Funck übrigens privat einsetzt.

Auch mit seinem neuen Arbeitgeber hatte er vereinbart, dass er in seiner Freizeit für die Zeitung fotografieren durfte. Und als Mitarbeiter der Bensheimer Pressestelle kam Dietmar Funck mit der Redaktion des Bergsträßer Anzeigers in Kontakt – „und irgendwann hat mich der damalige Chefredakteur Karl-Josef Bänker gefragt, ob ich mal aushelfen könne…“ Er konnte – und aus der „Aushilfe“ wurde der festangestellte Fotoredakteur: Am 1. Oktober 1984 trat Dietmar Funck in den Verlag Wilhelm Heß & Co. GmbH ein.

Bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigte der Bergsträßer Anzeiger keinen Fotografen: „Die Redakteure haben selbst draufgedrückt.“ Es gab auch kein Archiv, weder die Negative noch die Fotos wurden für die „Ewigkeit” aufbewahrt. Das änderte sich mit Dietmar Funck, dem dabei seine Verwaltungslehre durchaus zupass kam: Die jeweils 36 Bilder zählenden Kleinbildfilme wurden akkurat mit der Schere auf jeweils sechs Negative zählende Streifen gekürzt, in entsprechende Hüllen einsortiert, ordentlich beschriftet und in Leitz-Ordner abgeheftet – heute füllen sie in Reih’ und Glied stehend einen Büroschrank am Funck’schen Arbeitsplatz im Medienhaus am Ritterplatz. Über 160 000 Aufnahmen sind so archiviert worden.

Aus Negativen beziehungsweise Fotoabzügen wurden im Laufe der Zeit Dateien im jpg-Format: Während Dietmar Funck in den 1980ern und 1990ern mit seinen Kameras der Marke Contax Schwarz-Weiß-Filme belichtete, fotografiert er mittlerweile seit über 20 Jahren mit Nikon-Technik, und das ausschließlich digital und in Farbe. Über 850 000 „df”-Dateien lagern auf mehreren Hundert CD-ROMs, auf Festplatten und im sogenannten DC 5-Bildarchiv der Tageszeitung. Das Schwarz-Weiß-Fotolabor hat Dietmar Funck zum Jahreswechsel 1999/2000 endgültig gegen einen Computer getauscht – und den Umgang mit der Bildbearbeitungssoftware „Photoshop” hat er sich an der Johannes-Gutenberg-Schule in Heidelberg angeeignet, die Fotografen und Mediengestalter ausbildet. Dort hat er auch ein Webdesign-Diplom erworben.

Egal, ob in analogen oder in digitalen Zeiten: Als BA-Fotograf legte Dietmar Funck mit seinen Firmenwagen insgesamt über 600 000 Kilometer an der Bergstraße, im vorderen Odenwald und im Ried zurück. Besonders auffällig war sein letztes Fahrzeug: Mit einem Mini im Tageszeitungs-Layout war er unübersehbar als „Marken-Botschafter” unterwegs. Dabei ist „df” längst selbst zu einem festen Bestandteil der Marke Bergsträßer Anzeiger geworden: „Häufig haben mich die Menschen nicht mit ,Herr Funck’ angesprochen, sondern mir schallte schon von weitem entgegen: Da kommt der BA!” Für „seinen“ BA war er immer wieder auch als Referent im Einsatz, sei es bei medienpädagogischen Projekten in Schulen oder in der Erwachsenenbildung. Funck hat seine Motive in den Dienst der guten Sache gestellt und Spenden erwirtschaftet und mit seinen Bildern Ausstellungen bestückt, im Fürstenlager genauso wie in der Landeshauptstadt.

Der Beruf war auch Berufung

Bereut hat er seine Teenager-Entscheidung, Zeitungsfotograf zu werden, noch nie – und auch ein Job-Angebot der Deutschen Presse-Agentur hat er bewusst abgelehnt: Dietmar Funck ist eng mit der Region und ihren Bürgern – „unseren Lesern“ – verbunden. „Für mich stand immer der Mensch im Mittelpunkt!”, beschreibt er seine Herangehensweise ans Motiv: „Mir ging es immer darum, das lokale Geschehen mit lebhaften Bildern festzuhalten.”

Am Ende der Berufstätigkeit angelangt, könnte die Bilanz kaum besser ausfallen: „Mir hat meine Arbeit immer Spaß gemacht – Zeitungsfotograf zu sein, das war für mich nie nur Beruf, das war Berufung.” Trotz der großen Leidenschaft, mit der er Berufsfotograf war, ist sich Dietmar Funck sicher: „Ich werde als Rentner nicht in ein Loch fallen.” Vielleicht greift er wieder öfter in die Tasten seines Akkordeons und verreist häufiger als nur einmal im Jahr auf die Nordseeinseln Föhr oder Sylt. Auf jeden Fall will er es genießen, keine Termine zu haben, nicht an jedem Wochenende arbeiten zu müssen, spontan sein zu können – und das zusammen mit seiner Ehefrau Annette, „die in all den Jahren nie ein böses Wort darüber verloren hat, dass ich diesen Beruf ausgeübt habe”.

„Wir Kollegen werden ihn vermissen – vor allem sein ,geht nicht gibt’s nicht’ und ,gib her – ich kümmer mich drum’“, ist sich BA-Geschäftsführer und Chefredakteur Michael Roth sicher.