Auf frischer Tat ertappt

Darmstadt. Auf dem Gelände des Klinikums an der Grafenstraße in Darmstadt hat ein 44-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen (8.9.) gegen 4 Uhr versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Der Tatverdächtige konnte bei seinem kriminellen Vorhaben beobachtet und von Mitarbeitern der Klinik gestellt werden, die den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielten. Nach seiner vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens wird sich der 44-Jährige nun strafrechtlich wegen des versuchten Fahrraddiebstahls verantworten müssen.

