Auf die Umwelt muss geachtet werden

Als Fuchs habe ich das Glück, mitten im Wald zu wohnen. Hier kann ich die Natur und die frische Luft genießen und mich einfach zuhause fühlen. Deshalb macht es mich immer traurig, wenn ich sehe, wie achtlos mit dem Wald und der Natur umgegangen wird.

Immer wieder finde ich Müll, der einfach so mitten in den Wald geworfen wurde. Das verstehe ich nicht, diese Menschen würden doch schließlich auch keinen Müll in ihrem Haus einfach auf den Boden werfen?

Fred Fuchs © MM

Dabei kann es so einfach sein, seinen Müll so zu entsorgen, dass die Umwelt dadurch nicht belastet wird. Ein erster Schritt ist die Mülltrennung. Dabei achten wir einfach darauf, dass der richtige Müll in die passende Tonne kommt: Biomüll, wie Speisereste, kommt in die Biotonne, Papier in die Papiertonne, Plastik in den gelben Sack. Das ist wirklich ganz einfach.

Auch Flaschen und Getränkedosen finde ich immer wieder im Wald. Dabei können diese doch recycelt werden. Also einfach wieder dort abgegeben werden, wo sie gekauft wurden und dann werden daraus neue Dosen und Flaschen gemacht. Auf die Umwelt achten ist einfach und sehr wichtig. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de