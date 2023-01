Auf der alten Bahnlinie fliegen die Fetzen

Bergstraße. Spaziergängern ist der gelbe Bagger, der auf den Gleisen der Ende 2010 stillgelegten Bahnstrecke zwischen Weinheim und Viernheim unterwegs ist, bestimmt schon aufgefallen. Der vierköpfige Bautrupp der Firma Hausmann aus Bornheim in Nordrhein-Westfalen ist seit Montag dabei, die Trasse freizuschneiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los ging es an der Gewerbestraße; am Dienstagvormittag hatte der Trupp die Waidallee schon hinter sich gelassen. Wenn die kraftvollen Sägeblätter am Baggerarm ihre Arbeit aufnehmen, dann fliegen buchstäblich die Fetzen – deshalb achtet das Team aus Nordrhein-Westfalen auch darauf, dass Fußgänger und Radfahrer dem gelben Ungetüm nicht zu nahe kommen.

Voraussetzung für Modernisierung

Bereitwillig geben sie den Passanten dennoch Auskunft darüber, weshalb die ganze Aktion durchgeführt wird. Die Strecke soll für den Transport von Großtransformatoren zum Umspannwerk Weinheim reaktiviert werden. Dies sei Voraussetzung für die Modernisierung des Umspannwerkes und die Sicherstellung des überregionalen Stromnetzes durch den Netzbetreiber Transnet BW.

Für die Planung des Transports ist die Kölner Firma Envolutions zuständig, die sich auf das Genehmigungsmanagement von Großprojekten der Infrastruktur spezialisiert hat.

Im Vorfeld wurde die Strecke durch eine „ökologische Bauüberwachung in Augenschein genommen und die Maßnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt“, wie die Firma Envolutions mitteilt.

Der Gleisbereich wird auf beiden Seiten jeweils circa drei Meter freigeschnitten. Da die Maßnahme alles andere als leise ist, wird ausschließlich tagsüber gearbeitet.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 sollen dann auch noch Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen durchgeführt werden, damit sichergestellt ist, dass der Transport der rund 280 Tonnen schweren Großtransformatoren auch möglich ist. Das enorme Gewicht ist auch der Grund dafür, dass der Transport auf der Straße – und über Brücken – als Option nicht infrage kam.

Während mancher Anwohner erleichtert ist, dass die Arbeiten entlang der Strecke nicht bedeuten, dass dort bald wieder regelmäßig Züge fahren, gibt es auch Stimmen, die eine Reaktivierung der Bahnlinie Weinheim-Viernheim begrüßen würden. pro/ü