Bergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Sportwagens mitten in der Nacht auf Dienstag auf der A 67 ins Schleudern und landete mit seinem Fahrzeug rechts der Fahrbahn in einem Zaun. Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr zwischen den Anschlussstellen Viernheim und Lorsch in Fahrtrichtung Norden. str/BILD: Jürgen Strieder

