Auf den Dächern unterwegs

Viele Menschen glauben, dass Schornsteinfeger Glück bringen. Auf jeden Fall aber ist ihre Arbeit unbedingt notwendig, um Brände zu verhindern. Darüber berichten wir heute auf unserer Kinderseite.

Fred Fuchs © MM

Außerdem geht es dort um Schmetterlinge. Die hat ja wohl jeder gern. Ob sie im Garten oder am Balkon vorbeiflattern, hängt aber davon ab, was ihnen dort angeboten wird. Aber was genau fressen Schmetterlinge denn gerne?

Zu finden ist die Kinderseite wieder immer samstags in unserer Wochenendbeilage.

Viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende mit viel Sonne wünscht Euer Fred Fuchs

