Auf dem Bach um die Wette fahren

Liebe Kinder, habt ihr die Bachregatta am Montag in Zell gesehen? Die Teilnehmer sind dort in ihren Booten auf dem Bach gegeneinander angetreten. Dabei geht es vor allem darum, wer es als schnellstes ins Ziel schafft. Allerdings warteten auf dem Weg einige Hürden und Aufgaben auf die Teilnehmer. Das war vielleicht was, sag ich euch! Lest selbst im Artikel auf unseren Bensheim-Seiten.

Regatten gibt es übrigens längst nicht nur im Klein-Format wie in Zell. Generell sind das Sportwettfahrten zu Wasser. Sie finden zum Beispiel im Segeln, Rudern, Kanurennsport, Drachenboot und Windsurfen statt.

Ursprünglich war die Regatta eine in Venedig von einem kleinen Platz aus stattfindende Gondelwettfahrt auf den Kanälen der Stadt. Das venezianische Wort regata kennen wir seit dem 15. Jahrhundert. Damals wurde es zum ersten Mal schriftlich erwähnt, als der Wettkampf schon lange Tradition hatte. Seit dem 18. Jahrhundert gilt der Begriff Regatta als allgemeine Bezeichnung für eine Bootswettfahrt. Welche Bedeutung das Wort ursprünglich hatte, weiß keiner so genau.

Habt ihr schon einmal an einer Regatta teilgenommen? Für mich wäre das ja nichts, ich mag Wasser nicht so gerne. Im Wald mit festem Boden unter den Pfoten fühle ich mich einfach wohler. Spaß macht es aber bestimmt! ssr